緬甸地震 屏東40人搜救隊清晨整裝出發
2025/3/29 08:18（3/29 08:51 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣政府消防局搜救隊今天清晨到內政部消防署訓練中心集結，包括34名特搜隊員、5名醫護及1名土木技師，各式裝備器材4000公斤，待外交部與緬甸確認後搭機馳援緬甸地震。
消防局發布新聞稿表示，緬甸昨天強震，泰國也遭重大損害，搜救隊清晨6時由屏東縣副縣長黃國榮授旗出發，並提醒災區斷垣殘壁，要注意救災安全。
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搜救隊由特搜大隊長陳世鴻帶隊，先前往訓練中心集結。
屏東搜救隊民國112年救援土耳其震災，在攝氏0度以下環境中救出受困在瓦礫堆中的生還女子；113年救援花蓮強震，於餘震不斷環境中，救出54名受困者。（編輯：李明宗）1140329
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