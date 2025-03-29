加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震 軍政府：增至694死、1670傷
首頁 / 國際
緬甸地震
泰國樓塌
新聞專題
泰國樓塌1/5
首頁 / 國際

泰國因緬甸強震受災 民眾質疑預警系統不彰

2025/3/29 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷29日綜合外電報導）緬甸昨天發生規模7.7強震，連遠在震央1100公里外的泰國曼谷災情也不輕，也引發泰國民眾對災害預警系統的擔憂。

緬甸強震發生在28日當地時間下午1時20分（台北時間28日下午2時20分），震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城（Mandalay）附近，震源深度僅10公里為淺層地震。

泰國氣象局地震監測部門指出，地震讓泰國北部、中部和多個區域有感，威力之大連距離震央1100公里外的曼谷都傳出大樓倒榻等災情。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，地震發生後，社群媒體湧現大量質疑泰國災害預警效力的聲音。雖然大地震在泰國很罕見，但這次地震猶如一記警鐘，凸顯預警措施不足。

有人在泰國知名新聞主播索拉育（Sorayuth Suthassanachinda）的臉書（Facebook）頁面留言：「這表明政府完全沒有準備。甚至連早期預警都沒有。」

還有人留言「就算地震警報會稍有延遲或不準，也應該發布」、「沒人能預測地震，若要批評的話，應該是政府在地震後沒發送簡訊警報—至少也該提供應做什麼或如何保證安全的指示，但什麼也沒有」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不少泰國網友質疑，為何泰國先前已撥款開發災害預警系統，卻沒有發出簡訊預警。

泰國副總理兼數位經濟與社會部長巴塞（Prasert Jantararuangtong）去年9月宣布，啟動泰國的災害簡訊預警系統，整合來自災防與救災部門和國家水資源辦公室等機構的資料，以便提醒公眾。（譯者：陳亦偉）1140329

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸地震 屏東40人搜救隊清晨整裝出發
74
更多編輯台推薦新聞：