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緬甸地震 1失聯台灣人平安無事

2025/3/28 23:21
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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）緬甸今天發生芮氏規模7.7強震，第一大城仰光水電通訊尚穩定，沒有傳出台灣人受災，但鄰近震央的第二大城瓦城狀況不佳，稍早傳出一名台灣人失聯，不過，這名台灣人目前平安無事。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰近的中國、泰國皆感受撼動。

仰光（Yangoon）位於震央南方約560公里處，未傳出重大災情，不過鄰近實皆市的第二大城瓦城（Mandalay）狀況不佳。住仰光的台商告訴中央社，多數台商都集中在仰光，其實瓦城台灣人不多，因為通訊狀況不好，難以聯繫上在瓦城的台灣人，目前仰光的台商沒有傳出損失，也沒有傳出台灣人受災。

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駐緬甸代表處稍早向外交部回報，有1名在瓦城的台灣人失聯，因當地有建築物倒塌外界急於尋找他，其他如駐地員工及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。

據中央社掌握的資訊，這名失聯的台灣人目前平安。（編輯：高照芬）1140328

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