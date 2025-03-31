加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
緬甸地震
緬甸地震
新聞專題
緬甸地震1/157
首頁 / 國際

曼谷大樓強震震垮 部分鋼材不符規定疑來自中資工廠

2025/3/31 23:06（3/31 23:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。（中央社檔案照片）
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷31日綜合外電報導）緬甸28日發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的審計大樓倒塌。泰國民族報報導，從這棟大樓取得的部分鋼材不符規定，疑似一家中資鋼鐵廠提供。

根據泰國民族報（The Nation），曼谷興建中的30層樓審計處辦公大樓28日下午因為地震倒塌，導致多人傷亡和失蹤。

據報導，泰國工業部昨天從現場殘骸中取得鋼材樣本，送至曼谷孔堤區（Khlong Toei）的「泰國鋼鐵協會」（Iron and Steel Institute of Thailand）檢查。

泰國工業部長艾卡納（Akanat Promphan）及其團隊調查災情現場，收集了6種類型的鋼材樣本，多數來自同一個製造商。

泰國工業部長的助理蒂蒂帕斯（Thitipas Chotedechachainan）則指出，3個鋼材樣本中有1件不符合規定。她也指出，其餘兩家公司的鋼材樣本沒有發現問題。

媒體畫面顯示，倒塌審計處辦公大樓可見到新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd，音譯）提供的鋼材，該公司生產竹節鋼筋（Deformed Steel Bar，又稱螺紋鋼）。

這家公司於位泰國東部羅勇府（Rayong）班凱區（Ban Khai），艾卡納去年底曾派團隊，調查該公司的火災事件，發現多起安全和環境違規行為。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蒂蒂帕斯解釋，自去年12月起，在她的團隊進行調查後，這家在羅勇府的工廠已被勒令關閉。

泰國商務發展部調查紀錄顯示，新科原鋼業有限公司多數股權由中國公民持有，大量的小股東也是中國公民。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1140331

羅勇府
泰國巴士翻覆18人死亡 總理指示調查是否違規
艾卡納
曼谷審計大樓遭強震震垮 泰工業部長：疑用不合格鋼材
緬甸地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
地震後泰國民眾質疑預警系統沒作用 總理要求改善
74
更多編輯台推薦新聞：