緬甸強震傳已逾2千死 曼谷樓塌76人仍失聯

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（中央社曼谷31日綜合外電報導）緬甸發生規模7.7強震，官方媒體說，截至昨天，確認至少1700人死亡。而「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述執政的軍政府說法報導，緬甸死亡人數來到2028人。

路透社無法立即確認新的死亡人數。

28日發生的地震震央靠近瓦城（Mandalay），在緬甸造成大規模破壞，並在鄰國泰國造成災損和人員死亡。

在泰國首都曼谷（Bangkok），緊急救援人員今天使用起重機和搜救犬，繼續拚命搜索據信被埋在1棟倒塌摩天大樓瓦礫堆下的76人。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）說，儘管傳統觀點認為只有3天的黃金救援時間可以找到倖存者，但救援人員並沒有放棄。

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查察說：「即使在72小時後，搜救工作仍將繼續進行，因為在土耳其，被困1週的人都倖存下來。搜索尚未取消。」

泰國昨天公布的官方死亡人數為18人，但如果倒塌建築工地沒有更多人獲救，死亡人數可能會大幅上升。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140331