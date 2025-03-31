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曼谷審計大樓遭強震震垮 泰工業部長：疑用不合格鋼材

2025/3/31 20:46（3/31 21:01 更新）
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緬甸28日發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的1棟高樓倒塌，造成至少11死。圖為救援人員31日在現場搜救。（路透社）
緬甸28日發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的1棟高樓倒塌，造成至少11死。圖為救援人員31日在現場搜救。（路透社）
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（中央社曼谷31日綜合外電報導）緬甸28日發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的1棟高樓倒塌，造成至少11人死亡。泰國工業部長艾卡納初步勘驗現場後表示，他懷疑大樓使用了不合格鋼材。

路透社報導，截至今天，泰國救援人員仍在拼命搜尋可能受困瓦礫堆下的76人。這座尚未完工的30層大樓原本將作為泰國審計處辦公大樓，也是緬甸強震中唯一完全倒塌的泰國建築物。

強震發生後，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）29日下令政府機構在1週內釐清這棟高樓倒塌的原因。

官方調查範圍涵蓋建築設計、建材標準，以及在施工過程中是否存在不安全行為。泰國工業部長艾卡納（Akanat Promphan）告訴路透社，他懷疑這棟大樓使用了不合格的鋼材。

艾卡納30日帶隊在瓦礫堆中收集建材樣本，並在現場進行檢測，預計今天稍晚公布結果。

他指出，過去半年來，工業部一直在取締生產不合格鋼材的公司，「許多工廠都在使用從中國整套搬移過來的舊式生產流程與設備，這導致鋼材品質不符檢驗標準。」

據報導，倒塌的審計大樓於2020年開始興建，原訂2026年完工，由「義大利-泰國發展集團」（ITD）與中國中鐵在當地的子公司「中鐵十局」共同承建。

「泰國反貪腐組織」（Anti-Corruption Organisation of Thailand）主席馬納（Mana Nimitmongkol）表示，早在今年1月，審計處就曾以施工嚴重延誤為由，揚言終止這項興建計畫。

泰國副審計長蘇堤彭（Sutthipong Boonnithi）29日告訴媒體，截至倒塌之前，大樓興建工程「僅完成30%」。

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馬納表示，泰國反貪腐組織曾在施工期間多次前往工地考察，結果發現工程延誤、勞工短缺，甚至有偷工減料之嫌。

馬納說：「有時工地的工人遠低於應有數量，導致施工延遲。工程接近尾聲之際，可能因為急於完工，因而忽略施工品質。」（譯者：王嘉語/核稿：施施）1140331

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