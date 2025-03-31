緬甸地震曼谷審計大樓倒塌 4中國男子非法進入運走文件被捕

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（中央社台北31日電）緬甸28日發生規模7.7強震，影響所及泰國曼谷一座據報由中國中鐵十局承建的審計大樓倒塌，外界質疑施工品質出問題之際，泰國媒體報導，4名中國男子非法進入倒塌的大樓運走37份文件，警方正準備起訴並扣押文件加以調查。

泰國媒體The Reporters在臉書發布貼文及照片稱，曼谷警察副總長、警察少將Nopphasit Poolsawat30日表示，警方29日接獲民眾報案，目擊4名男子進入倒塌的審計大樓，疑似在現場搜尋檔案。警方隨即展開追蹤，在案發地點附近發現一名中國男子，該男子自稱是該建築專案的負責人。

Nopphasit Poolsawat表示，警方查驗簽證、工作許可證及護照後確認4名中國男子擁有合法工作許可，均為義大利-泰國發展集團旗下某承包商基層員工。

據初步調查，4名中國男子表示進入該處是為了取回文件，以向保險公司申請理賠。這些文件據稱存放於停車場內一個貨櫃中，貨櫃是公司臨時辦事處，但4名中國男子並未向官方申請進入許可。

泰國警方共查扣32份文件，將進一步調查這些文件是否涉及大樓倒塌相關。

4名中國男子暫時獲釋。泰國相關部門正在草擬起訴狀，擬以違反災害防災減災法，正式對4人提起訴訟。

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曼谷省長已經宣布大樓倒塌地區為「公共災區」，根據「災害防災減災法」規定，該區域屬於禁區，任何未經授權或未獲得主管機關許可而擅自進入禁區者將面臨最高3個月監禁或最高6000泰銖（約新台幣5800元）的罰款，或兩者並罰。

據中國媒體此前報導，倒塌的審計大樓是由中國央企子公司「中鐵十局」承建。迄今中鐵十局未有回應事件。大樓倒塌已造成最少11人死亡、數十人失蹤。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140331