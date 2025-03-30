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緬甸地震泰國曼谷大樓倒塌 救援團隊和時間競賽

2025/3/30 19:45（3/30 20:20 更新）
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緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌，搜救工作30日進入第三天，搜救團隊和時間賽跑希望找到生還者。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌，搜救工作30日進入第三天，搜救團隊和時間賽跑希望找到生還者。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）緬甸發生震矩規模7.7強震，距離震央1000多公里的曼谷也受波及，造成一棟大樓倒塌，搜救工作今天進入第三天，泰國副總理阿努廷表示，抱著希望和時間賽跑進行搜救工作，並正在調查大樓倒塌原因。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰近的中國、泰國皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓因為地震而倒塌，百名工人受困倒塌的建物內，救援工作今天進入第三天，截至今天下午為止，已知有11人死亡，18人受傷，76人失蹤。

緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌，搜救工作30日進入第三天。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌，搜救工作30日進入第三天。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示仍然抱持希望進行搜救工作，因為有偵測到生命跡象，現在最困難的工作是如何把那些困在斷垣殘壁中的人救出來。

泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天下午到現場視察搜救狀況，他受訪時表示，大家仍然抱著希望，現在搜救團隊正盡全力找尋生還者，大家必須與時間競賽。

媒體詢問他大樓為何倒塌，阿努廷表示他已經成立委員會調查大樓倒塌的原因，調查小組會在7天內向他提出調查報告。他也表示已經收到許多國家提供協助，但他無法公開談論細節。

搜救現場約有4到5個軍警和民間組織利用K-9搜救犬協助救援工作，隸屬於民間組織「泰國志願搜救犬隻」（Thai Volunteer Search and Rescue Dog ）的領犬員努娜潘（Nuchnapang Kavalee）接受中央社訪問表示，「泰國志願搜救犬隻」這次出動4隻K-9搜救犬。

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努娜潘指出，過去他們的K-9搜救犬任務比較多是在森林中尋找失蹤者，像這樣在倒塌大型建築物中找人的經驗非常少，這次的任務在她15年的領犬員生涯中可以說是最困難的。

努娜潘說，這個任務挑戰性非常大，而最困難的部分在於粉塵飛揚以及露出的鋼筋水泥，對搜救人員和犬隻來說都非常危險。（編輯：高照芬）1140330

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緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作30日進入第三天，搜救現場外聚集許多民眾。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作30日進入第三天，搜救現場外聚集許多民眾。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作30日進入第三天，K-9搜救犬執行任務後，由專業人員確認狀況。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作30日進入第三天，K-9搜救犬執行任務後，由專業人員確認狀況。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作30日進入第三天，泰國副總理兼內政部長阿努廷（中，舉起手者）到場視察搜救狀況。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作30日進入第三天，泰國副總理兼內政部長阿努廷（中，舉起手者）到場視察搜救狀況。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月30日
緬甸28日發生強震，曼谷受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。（中央社檔案照片）
緬甸28日發生強震，曼谷受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。（中央社檔案照片）
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