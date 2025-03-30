緬甸強震波及泰國 洗窗工懸掛高樓外牆驚險生還[影]

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（中央社曼谷30日綜合外電報導）緬甸中部28日發生震矩規模7.7強震造成嚴重災情，也波及東部鄰邦泰國。網路上一段影片捕捉到泰國一名窗戶清潔工在地震發生時，緊緊抓著搖晃高樓的驚心動魄瞬間。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，強震發生時，這名不幸的工人身上只有安全帶、安全帽和繩索能保護自己。

地震開始後幾秒鐘，畫面中可以看到這位清潔工低下頭、緊抓著高樓外牆，同時屋頂游池的水大量傾瀉而下。

這名工人盡力保持不動，接著嘗試用繩索垂降往下。然而，當他開始移動時，似乎因為地震引起的建築搖晃而被甩向一邊。

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從各方面來看，這位窗戶清潔工能幸運逃脫可謂是奇蹟，因為強震發生迄今，有許多建築倒塌、死傷人數不斷攀升。

緬甸軍政府今天下午發布聲明指出，強震迄今已造成國內約1700人喪生、約3400人受傷，另有300多人失蹤。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140330