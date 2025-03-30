加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
緬甸地震
各國救援
新聞專題
各國救援1/33
首頁 / 社會

緬甸地震國際馳援 消防署：台灣搜救隊解除待命

2025/3/30 18:44（3/30 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
緬甸28日發生地震釀嚴重死傷，消防署30日晚間表示，國內搜救隊已解除待命，並恢復正常勤務運作。（消防署提供）
緬甸28日發生地震釀嚴重死傷，消防署30日晚間表示，國內搜救隊已解除待命，並恢復正常勤務運作。（消防署提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北30日電）緬甸28日受到規模7.7強震襲擊，消防署今晚表示，國際搜救隊伍已部署13隊，還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應，國內搜救隊已解除待命，並恢復正常勤務運作。

緬甸強震釀多人死傷，內政部消防署透過新聞稿表示，截至今晚6時止，國際搜救隊伍已部署13隊，包括中國國際搜救隊（CHN-02）、中國公羊隊（NGO）、深圳市救援志工聯合會（SRVF-NGO）、中國藍天3隊（昆明市、長沙市等三處）、香港搜救隊、印度國家災難應變部隊和印度醫療隊等。

另外，還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應。

消防署說，考量受災國當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團體的整體規劃，規劃自今晚6時起「解除待命」，各輪值隊伍及消防署特種搜救隊恢復正常勤務運作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

目前已知，待命中隊伍仍有23支，監測中有98支隊伍，解除待命有12支隊伍（含台灣在內）。

緬甸強震後，消防署於28日下午3時30分通知本月國際人道救援輪值縣市，包括屏東縣、桃園市消防局及輪值縣市領犬員，完成搜救人員126名（含6醫師、7護理師、2獸醫師、2結構技師），以及搜救犬6隻和各式裝備器材15公噸的救援待命整備。（編輯：李淑華）1140330

緬甸強震災情慘重，內政部消防署30日晚間表示，國際搜救隊伍已部署13隊，還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應，目前台灣搜救隊已解除待命。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月30日
緬甸強震災情慘重，內政部消防署30日晚間表示，國際搜救隊伍已部署13隊，還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應，目前台灣搜救隊已解除待命。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月30日
延伸閱讀
緬甸瓦城附近餘震規模5.1 當局證實地震迄今約1700死緬甸地震 台灣宗教團體發起援助行動緬甸地震逾5000傷亡 中印泰鄰國派搜救隊與物資馳援緬甸地震機場塔台倒塌、橋梁斷數截 衛星影像直擊災後現場緬甸地震當天軍政府續轟炸反抗勢力 聯合國批難以置信
各國救援
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸地震 林佳龍指示駐處建統一窗口協調援助對接
23
更多編輯台推薦新聞：