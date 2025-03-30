緬甸地震國際馳援 消防署：台灣搜救隊解除待命
2025/3/30 18:44（3/30 19:01 更新）
（中央社記者黃麗芸台北30日電）緬甸28日受到規模7.7強震襲擊，消防署今晚表示，國際搜救隊伍已部署13隊，還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應，國內搜救隊已解除待命，並恢復正常勤務運作。
緬甸強震釀多人死傷，內政部消防署透過新聞稿表示，截至今晚6時止，國際搜救隊伍已部署13隊，包括中國國際搜救隊（CHN-02）、中國公羊隊（NGO）、深圳市救援志工聯合會（SRVF-NGO）、中國藍天3隊（昆明市、長沙市等三處）、香港搜救隊、印度國家災難應變部隊和印度醫療隊等。
另外，還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應。
消防署說，考量受災國當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團體的整體規劃，規劃自今晚6時起「解除待命」，各輪值隊伍及消防署特種搜救隊恢復正常勤務運作。
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目前已知，待命中隊伍仍有23支，監測中有98支隊伍，解除待命有12支隊伍（含台灣在內）。
緬甸強震後，消防署於28日下午3時30分通知本月國際人道救援輪值縣市，包括屏東縣、桃園市消防局及輪值縣市領犬員，完成搜救人員126名（含6醫師、7護理師、2獸醫師、2結構技師），以及搜救犬6隻和各式裝備器材15公噸的救援待命整備。（編輯：李淑華）1140330
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