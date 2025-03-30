緬甸地震 宗教團體發起援助行動

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（中央社記者張雄風、張已亷、李先鳳台北30日電）緬甸強震，台灣宗教團體展開援助行動，法鼓山擬於4月1日前往勘災；佛光山已籌措救災經費，擬進災區救援；慈濟備妥賑災物資，可配合國際救援專機送往當地。

緬甸28日發生規模7.7地震。

法鼓山慈善基金會今天於官網表示，目前災情最嚴重地區為緬甸第二大城曼德勒，由於當地面臨斷水斷電，通訊訊號不穩定，為了解災區實際情況，慈基會秘書長常惺法師將於4月1日率團前往災區勘查災情，為災區提供緊急救援物資，並評估後續援助項目。

法鼓山慈善基金會也將延續過往國際賑災經驗，評估與緬甸當地公益團體協力，以安全有效轉送金援與物資；並結合緬甸台商資源，由在地有心人士協助實地執行，確保援助精準送達災區。後續援助策略將視現場情況隨時調整。

佛光山指出，新馬泰印教區聯手民間撥款馬幣14萬令吉用於採購災區所需物資，計劃發放給曼德勒（瓦城）附近小鎮1000戶災民，另外，在國際佛光會世界總會長心保和尚及署理會長慈容法師指示下，撥出3萬美元作為緬甸救災經費。

佛光山表示，新馬泰印教區總住持覺誠法師則聯繫緬甸觀音寺住持宏光法師，及馬來西亞財政部副部長特別政務官林瑞光等人，尋找途徑協助國際佛光會、中華民國搜救總隊及馬來西亞佛光民防救護隊，從仰光進入緬甸曼德勒災區，協助救援行動。

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慈濟慈善基金會表示，接獲來自緬甸及泰國慈濟志工窗口通報花蓮本會，緬甸及泰國慈濟人也在災情通報群組互相確認平安及災情關懷。慈濟花蓮本會震後已備妥相關賑災物資，包括50箱（4200包）香積飯、200條毛毯、穀力棒63箱（近2萬條）等賑災物資， 若內政部消防署國際救援專機啟動，將一同送往當地，供救災人員使用。

慈濟慈善基金會指出，緬甸原設有慈濟人聯絡處，距離災區約700、800公里遠，但目前可能網路受損，聯繫並不順利。（編輯：管中維）1140330