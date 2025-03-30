緬甸地震 消防署：包括台灣等27隊待命馳援

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）緬甸28日發生規模7.7淺層地震，釀多人死傷。消防署今天表示，目前已完成126名搜救人員、6隻搜救犬及15公噸救援器材待命整備，國際搜救隊計21支動員中、含台有27隊待命中。

緬甸瓦城西北方28日發生規模7.7淺層地震，數分鐘之後又發生規模6.7餘震，死傷慘重。

消防署今天發布新聞稿指出，目前國際搜救隊計有21支動員中，包括俄羅斯、俄羅斯緊急司令部野戰醫院、新加坡、中國搜救隊等；以及，馬來西亞、美國查札克救援隊（NGO）、加拿大醫療援助隊（NGO）、德國@fire（NGO）、印度、法國陸軍研究與國防科園技術情報局（NGO）、加拿大CMAT（NGO）、波蘭Humanosh EMT（NGO）、白俄羅斯等。

此外，包括台灣等27隊待命中，另有102隊監測中，解除待命則有10隊。

消防署說明，28日下午3時30分已通知本月國際人道救援輪值縣市屏東縣、桃園市消防局，以及輪值縣市領犬員。

同時，完成搜救人員126名（含6醫師、7護理師、2獸醫師、2結構技師）、搜救犬6隻，以及各式裝備器材15公噸救援待命整備。

消防署指出，署內特種搜救隊已停休，全員待命中；屏東縣消防局搜救隊40人已至竹山消防署特搜隊待命；另，外交部駐泰、緬2代表處均已於第一時間，向泰、緬2國政府表達願派遣搜救隊協助賑災，相關人員及裝備都已整備完成，隨時出發。

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不過，泰、緬2國政府鑑於當地現況、客觀基礎條件等考量，有若干困難待克服，駐泰、緬2代表處仍持續向2國表達台灣援助意願。

消防署提到，慈濟慈善基金會已備妥50箱香積飯、200條毛毯、穀力棒63箱等賑災物資。（編輯：方沛清）1140330