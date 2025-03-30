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緬甸地震台灣婦人被困倒塌旅館逾30小時 台商憂救援緩慢急募人力

2025/3/30 10:05（3/30 11:31 更新）
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一位來自台灣的婦人，地震後在緬甸瓦城長城飯店已受困約30小時。緬甸台商總會秘書長羅振華30日對中央社表示，瓦城災情真的很嚴重，需要救援者太多，救援隊人手不夠，對此情況大家都擔心，他已經請朋友再找救援隊協助中。（羅振華提供）中央社 114年3月30日
一位來自台灣的婦人，地震後在緬甸瓦城長城飯店已受困約30小時。緬甸台商總會秘書長羅振華30日對中央社表示，瓦城災情真的很嚴重，需要救援者太多，救援隊人手不夠，對此情況大家都擔心，他已經請朋友再找救援隊協助中。（羅振華提供）中央社 114年3月30日
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（中央社台北30日電）來自台灣被困在緬甸瓦城長城飯店的婦人，目前被困時間已經超過30小時，緬甸台商總會秘書長羅振華今天對中央社表示，瓦城因為災情真的很嚴重，需要救援者太多，救援隊人手不夠，對此情況大家都擔心，他已經請朋友再找救援隊協助中。

緬甸瓦城西北方28日發生震矩規模7.7淺層地震，數分鐘之後又發生規模6.7的餘震。

來自台灣的林氏夫妻在瓦城長城飯店（Great Wall）遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但林妻還被困在裡面，目前已被困逾30小時。

磚紅色的長城飯店不敵強震後倒塌，呈現45度傾斜，一樓幾乎被埋在瓦礫之下，四周布滿破碎的磚塊與殘骸。

林妻與長城飯店工作人員一起被困在底層樓，昨天透過工作人員對講機，林婦的聲音聽來很虛弱，她有高血壓，所有人都為她集氣。

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羅振華表示，來自台灣的林氏夫妻數天前來瓦城旅遊，當時留下雙手合十，面帶笑容的相片，卻因突如其來的地震蒙上陰影。林先生當時因靠近飯店門口幸運先逃出只受了點小傷，目前仍在等待救出妻子的佳音。

據羅振華提供的影片，可看到長城飯店倒塌讓停在門口的汽車蒙上厚厚的土石灰燼；他說，晚上已有小型挖土機進駐，半夜陸續有救援人力加入，希望把握震後黃金時間搶救被困人員，目前有些人獲救，大家都盼救援進度能再加速。（編輯：陳慧萍）1140330

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來自台灣的林姓夫婦28日在緬甸瓦城長城飯店遇強震，飯店倒塌。林先生（左3）因靠近門口，第一時間幸運逃出，但妻子（左2）還困在裡面，截至30日已被困逾30小時，友人都正為她集氣。圖為林姓夫婦合影。（緬甸台商總會秘書長羅振華提供）中央社 114年3月30日
來自台灣的林姓夫婦28日在緬甸瓦城長城飯店遇強震，飯店倒塌。林先生（左3）因靠近門口，第一時間幸運逃出，但妻子（左2）還困在裡面，截至30日已被困逾30小時，友人都正為她集氣。圖為林姓夫婦合影。（緬甸台商總會秘書長羅振華提供）中央社 114年3月30日
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