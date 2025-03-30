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緬甸地震台灣人受困瓦城飯店 外交部：交通允許即派員救援

2025/3/30 20:29（3/30 20:35 更新）
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緬甸28日發生強震，1名台灣人仍受困在瓦城長城飯店。（羅振華提供）
緬甸28日發生強震，1名台灣人仍受困在瓦城長城飯店。（羅振華提供）
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（中央社記者楊堯茹台北30日電）緬甸28日發生7.7強震，1名台灣人仍受困瓦城長城飯店。外交部今天表示，駐處將在交通通行後派員前往參與救援及慰問工作。

緬甸28日發生震矩規模7.7地震，來自台灣的林姓夫婦在瓦城長城飯店遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但林妻還被困在裡面。

外交部晚間回覆中央社提問表示，受困飯店台灣人的救援工作仍持續進行中，駐緬甸代表處將持續全力協助，在至瓦城交通可通行情況下，即派員前往參與救援工作，以及慰問受影響的當地僑胞。（編輯：楊蘭軒）1140330

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