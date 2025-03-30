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緬甸地震機場塔台倒塌、橋梁斷數截 衛星影像直擊災後現場
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緬甸地震機場塔台倒塌、橋梁斷數截 衛星影像直擊災後現場

2025/3/30 16:39（3/30 17:14 更新）
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緬甸28日發生規模7.7強震，衛星影像顯示，奈比多國際機場的塔台因地震倒塌。（Planet Labs PBC via 美聯社）
緬甸28日發生規模7.7強震，衛星影像顯示，奈比多國際機場的塔台因地震倒塌。（Planet Labs PBC via 美聯社）
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（中央社奈比多30日綜合外電報導）緬甸28日受到規模7.7強震襲擊，鄰國泰國和中國數個省分均感受撼動。最新公布的衛星影像清楚顯示，緬甸城鎮與橋梁在地震前後的對比。

美國有線電視新聞網（CNN）及福斯氣象（Fox Weather）等媒體報導，根據美國地質調查所（USGS），這是緬甸超過一世紀以來遭逢的最大規模地震，對這個飽受內戰所苦的國家造成進一步打擊。自緬甸軍政府2021年掌政以來，緬甸幾乎陷入國際孤立。

地震造成建築物倒塌和許多民眾死傷後，救難人員繼續拚命搜尋生還者。專家擔心，地震破壞的程度可能需費時數週才會完整顯露。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140330

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影片來源：FOX Weather
衛星影像顯示，緬甸阿瓦橋因地震坍塌。（Maxar Technologies via 美聯社）
衛星影像顯示，緬甸阿瓦橋因地震坍塌。（Maxar Technologies via 美聯社）
影片來源：中央社
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