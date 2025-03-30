緬甸強震當天 軍政府還在轟炸反抗勢力

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（中央社仰光30日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，緬甸28日發生大地震當天，大家忙著救人的時候，軍政府竟還持續轟炸國內的反抗勢力；聯合國痛批，這種攻擊「讓人憤慨，無法接受」。

這起強震目前已造成1600多人死亡。

聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）告訴英國廣播公司，地震發生後，大家忙著救人的當下，軍方還在繼續「丟炸彈」，「簡直讓人難以置信」。

他呼籲近4年前在政變中奪取政權的軍政府，停止所有軍事行動。

他說：「對軍方有影響力的人都需要加大壓力，明白表示不能接受這種狀況。」

「我呼籲軍政府停手，停止任何軍事行動。」

BBC緬甸頻道證實，28日撣邦北部瑙喬（Naungcho）一場空襲造成7人死亡。空襲發生在當天下午3時30分左右，也就是地震過後不到3小時。

正在努力奮戰推翻軍方的民主反抗組織說，震央實皆（Sagaing）西北的章烏（Chang-U）發生空中爆炸事件，還有報告說，泰國邊境附近地區遭到空襲。

代表被罷黜文人政府的「全國團結政府」（National Unity Government）表示，今天起，其武裝部隊將在受災區暫停為期兩週的「進攻性軍事行動，防禦行動除外」。

28日實皆發生規模7.7強震，不久後，鄰近的緬甸第2大城瓦城以及241公里外的首都奈比多（Naypyidaw）都傳出受災消息。

軍政府表示，目前已知有1644人死亡，據信還有更多人困在瓦礫堆下。

緬甸2021年發生軍事政變，引發大規模示威，每天都有數千人走上街頭，要求恢復文官統治。

最初的公民抗命運動很快演變成涉及民主派和少數民族叛亂團體的廣泛叛亂，最終引爆全面內戰。至今4年過去，軍隊與少數民族軍隊以及武裝抵抗組織之間的暴力戰鬥仍在繼續。

不斷遭遇挫敗、失去大片領土的軍政府，越來越仰賴空襲來鎮壓對其統治的抵抗。

震央所在的實皆目前大部分在反抗組織控制之下。

英國廣播公司調查顯示，在政變奪取政權近4年後，軍方現在控制國內不到1/4的地區。調查顯示，少數民族軍隊和各反抗組織目前控制緬甸42%土地。

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軍方過去就曾發動無分別空中轟炸，其中一場最致命的空襲造成170多人喪生，包括許多婦孺。

調查緬甸侵犯人權行為的聯合國機構警告，軍政府正在對其人民犯下戰爭罪和反人道罪。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140330