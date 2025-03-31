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緬甸地震救援工作複雜 長年內戰、軍政府紀錄不良加劇苦難
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緬甸反抗勢力宣布局部停火 以利震後救援工作

2025/3/31 16:25（3/31 17:54 更新）
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緬甸28日發生強震，災情慘重。圖為救援人員30日在瓦城搜救。（路透社）
緬甸28日發生強震，災情慘重。圖為救援人員30日在瓦城搜救。（路透社）
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（中央社曼谷31日綜合外電報導）緬甸反軍方陣營成立的「全國團結政府」（National Unity Government）宣布單方面局部停火，以利強震後災區救援工作。

美聯社報導，緬甸地下組織全國團結政府發表聲明說，旗下武裝分支「人民防衛部隊」（People’s Defense Force）30日起在地震災區暫停兩週的軍事攻勢。

全國團結政府表示，將「和聯合國與非政府組織合作」以確保旗下控制區域的安全和交通，以及建立緊急救援醫療營。

「我們呼籲所有民族團體和公民積極與全國團結政府及革命部隊合作，為地震災民提供全面的緊急救援與紓困協助。」

這項計畫為緬甸軍政府帶來嚴峻的政治挑戰，即使在這次強震發生前，軍政府就已經嚴格限制因戰亂而流離失所的300多萬人民亟需的援助計畫。

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支持反抗運動的人士呼籲，救援行動應納入自由運輸至全國團結政府控制區域。

緬甸獨立媒體報導，即使在發生強震後，緬甸軍政府仍在反抗軍控制的地區發動空襲。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140331

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