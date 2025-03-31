緬甸地震軍政府拒國際媒體採訪 外界難知災情真實狀況

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）緬甸中部發生震矩規模7.7強震，災情慘重，各國媒體想辦法要挺進緬甸了解真實狀況，但緬甸軍政府發言人今天表示，不會讓國際媒體進入緬甸採訪災情，因為住宿和水電都會有問題。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸第二大城瓦城（Mandalay）鄰近實皆市，傷亡慘重，軍政府截至昨天下午為止證實已有約1700人喪生、約3400人受傷，另有約300人失蹤。

緬甸在2020年2月政變後，各大城市的電力和通訊就受到軍政府控制，不定時斷電斷網，地震後通訊狀況更不佳，災情可能比目前社群媒體上呈現的更嚴重，各國媒體無不想盡辦法要進入緬甸，了解實際狀況。

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）和今日緬甸（ Myanmar Now）報導指出，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）今天透過錄音向軍政府控制的媒體表示，軍政府不會讓國際媒體進入緬甸採訪地震災情，因為尋找住宿困難，供水供電也都有問題。

緬甸自2020年政變後大力打壓媒體報導自由，日本記者北角裕樹和日本紀錄片導演久保田徹就因為報導街頭抗議遭到軍政府逮捕且坐牢好幾個月，更不用說無數的緬甸記者被逮捕甚至被殺害。

原本派駐緬甸的國際媒體紛紛撤離緬甸，目前只剩下少數外國媒體如中國的新華社和中央電視台有派駐記者，緬甸多數獨立媒體也暫時撤離到泰國或其他國家，等待可以回到緬甸的那一天。（編輯：韋樞）11403313