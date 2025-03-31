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緬甸強震後迎來開齋節 穆斯林街頭祈禱氣氛哀傷

2025/3/31 16:01
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（中央社瓦城31日綜合外電報導）數以百計悲痛不已的穆斯林今天聚集緬甸第二大城瓦城（Mandalay）街頭進行開齋節集體祈禱，緬甸強震造成嚴重死傷和災損，為這場活動蒙上一層陰影。

法新社報導，在柔和的晨光中，數以百計男子在兩座清真寺外的街道上排隊，圍觀的女性忍不住悲從中來，啜泣聲和嘆息聲不絕於耳，現場瀰漫著悲傷情緒。伊瑪目為死者的靈魂祈禱時，聲音沙啞。

他吟誦道：「願真主賜予我們所有人和平。願兄弟們都平安無事。」

瓦城的穆斯林齊聚一堂，為標誌著齋戒月結束的開齋節進行首次祈禱；3天前，規模7.7的毀滅性強震重創緬甸，瓦城兩座清真寺也被震垮，造成20人喪命。

26歲的溫蒂里昂（Win Thiri Aung）在一夕之間失去多名家人。她告訴記者，「往年的開齋節總是充滿歡樂、輕鬆愉快。今年卻不同以往。我們所有人的心都與死去的孩子們同在。」

她崩潰地說：「我們相信死去的孩子和我們認識的每個人，靈魂都已經到達天堂。我們相信他們的死都是有福的。」

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桑達翁（Sandar Aung）的11歲兒子28日在祈禱時受重傷，當晚在醫院不治。

37歲的她淚流滿面地說：「我很傷心，我兒子對開齋節到來感到非常興奮。我們還一起買了要穿的新衣服。」（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140331

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