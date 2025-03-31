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印尼將派遣醫療和搜救團隊 赴緬甸協助救災

2025/3/31 15:56
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（中央社記者李宗憲雅加達31日專電）印尼外長表示，本週將派遣搜救隊和醫療小組赴緬甸協助救災，並攜帶100萬美元的救援設備。另外，當局已派出2名代表加入東協緊急應變和評估小組（ERAT），與其他東協成員國代表30日抵達緬甸。

緬甸28日發生強震，泰國曼谷也受到波及。印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）30日表示，將派遣一支搜救隊和一個由EMT（緊急救護技術員）組成的醫療小組，赴緬甸協助救災。

蘇吉歐諾補充，他們將會攜帶價值100萬美金的救援設備，其中包括藥品、食物、臨時住所和淨水器等。

印尼外交部表示，今天會先派出由10人組成的隊伍赴緬甸，他們會先運送印尼民眾捐贈的醫療和援助設備。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）4月3日將在雅加達哈利姆國際機場（Halim Perdanakusuma Airport）正式派遣醫療小組，及贈送援助物資至緬甸。

普拉伯沃28日在社群媒體X上寫道：「在這段艱難的時期，我們的心與兩國人民同在。」他說：「印尼準備好為受災地區重建工作提供所有必要支持。」

印尼國軍（TNI）今天透過新聞稿表示，已做好赴緬甸執行人道救援任務的準備。

新聞稿指出，總司令阿古斯（Agus Subiyanto）下令軍隊做好準備，以支持緬甸地震後的人道援助工作。

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這些援助包括搜救行動、醫療後送和建立醫療站等，預計能幫助23萬名災民。

印尼國軍表示，為確保救援行動順利進行，將派遣醫療船、C-130力士運輸機（C130 Hercules）和軍用直升機等，以及共312名人員參與，以確保任務成功執行。（編輯：高照芬）1140331

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