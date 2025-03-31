緬甸強震 導演趙德胤淚求各界援助：從沒那麼恐懼過

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（中央社記者洪素津台北31日電）緬甸28日發生規模7.7強震，釀嚴重傷亡。出身於緬甸的導演趙德胤說，緬甸當地急需物資救援，醫療相當缺乏。看到災民求助影片，他淚求社會大眾幫忙，並坦言從沒那麼恐懼過。

趙德胤是出身於緬甸的台灣導演，16歲時移居台灣求學，是電影圈中少數以緬甸為拍攝主題的導演。趙德胤今天與關心緬甸的台灣民眾、在台緬甸受災戶家屬齊聚，呼籲社會大眾關注緬甸震災，展現慈悲、良善，一同為緬甸加油。

趙德胤坦言，自己是一個很理性的人，但是自緬甸地震以來，就不停處理緬甸相關救助活動，「我看到那些影片我很難過，我無法入睡，我拍電影都很理性，但是這次我從來沒那麼恐懼過，這是人類的悲劇。」

趙德胤表示，「這是人類共同課題，全世界都要關注，我希望大家可以轉貼一下，哪怕是看新聞多停留5秒鐘，用自己的方法去關注，用善念跟慈悲，不一定要用錢才是幫助。」

趙德胤提到，自己從16歲就來台，有經歷過921大地震，這次大地震對緬甸來說就是重擊，再加上近年動亂，「我的家鄉沒有能力自救，需要全世界幫忙。」

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趙德胤表示，地震發生後手機訊息多到看不完，但看到家鄉的人傳訊息提及「需要很多支援，但不一定是金錢 ，工具也可以，人來也可以，一人搬一塊磚也是力量。」講到這裡他情緒崩潰直言，「我的家鄉緬甸沒有面對災難的能力，真的很需要大家幫忙。」

趙德胤說，目前積極與當地志工聯繫，希望把物資送到真正需要的人手上，「我們現在什麼都缺，物資、人力、醫療，當地醫院也被震垮，病人都被趕出來。從現在開始，我們以救人為主去展現良善和慈悲。」（編輯：張雅淨）1140331