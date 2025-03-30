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緬甸瓦城附近餘震規模5.1 當局證實地震迄今約1700死

2025/3/30 18:15（3/30 18:27 更新）
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緬甸第2大城瓦城附近28日發生地震，造成建築物倒塌。（路透社）
緬甸第2大城瓦城附近28日發生地震，造成建築物倒塌。（路透社）
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（中央社瓦城30日綜合外電報導）緬甸第2大城瓦城附近28日發生地震規模7.7，造成建築物倒塌、機場等基礎設施受損後，今天再發生規模5.1餘震，民眾在街上尖叫逃竄。當局證實，這起地震已造成約1700人喪生。

根據歐洲地中海地震中心（EMSC）網站，緬甸當地時間下午1時30分左右（約台灣下午3時）發生另一起規模5.1餘震。法新社報導，這起餘震導致救援工作暫停，民眾在街上尖叫逃竄。

緬甸軍政府今天下午發布聲明說，這起地震迄今為止已造成約1700人喪生、約3400人受傷，另有約300人失蹤。

英國廣播公司（BBC）報導，這起餘震發生在瓦城西北方28公里處的馬塔拉鎮（Mattara）。

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毗鄰該鎮的阿馬拉布拉鎮（Amarapura）居民告訴BBC記者，這是他們自28日遭逢強震以來，感受到最強烈的餘震。

另據美聯社報導，緊急救援隊今天陸續進入緬甸受災最嚴重的幾個地區。然而，道路受損、橋梁坍塌、通訊不穩，以及在這個內戰中國家展開行動面臨的挑戰，導致救援工作受阻。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140330

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