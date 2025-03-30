緬甸大地震 國際紅十字會籲募款逾37億元助災民

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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）今天緊急呼籲募集1億瑞士法郎（約新台幣37億7000萬元），來協助緬甸震災的災民。

法新社報導，全球最大規模的人道援助網絡IFRC指出，緬甸中部城市瓦城（Mandalay）附近28日發生震矩規模7.7強震，造成嚴重災損，當地的援助需求與時俱增。

IFRC的聲明寫道：「為擴大援助規模，IFRC緊急呼籲籌集1億瑞士法郎來協助10萬人（2萬戶家庭），在未來24個月內提供挽救性命的救濟以及早期復原支持。」

聲明提到，未來幾週氣溫會持續上升，雨季也將到來，「在後續出現危機之前」，受災社區亟需穩定下來。

IFRC亞太主任馬修（Alexander Matheou）表示：「這不只是單一災難，更是一場堆疊在既有弱點上的複雜人道危機。」

他還說：「緬甸持續面臨境內流離失所及糧食不安全等問題。這次地震惡化本已脆弱的處境，國際社會必須挺身而出，支援大膽且持久的應對措施。」

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IFRC聲明並提到，緬甸紅十字會（Myanmar Red Cross Society）已動員受訓過的志工提供協助且展開搜救。

緬甸軍政府今天下午發布聲明指出，強震迄今已造成國內約1700人喪生、約3400人受傷，另有300多人失蹤。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1140330