曼谷高樓距震央1000公里仍倒塌 專家：與地質及施工方式有關

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（中央社曼谷29日綜合外電報導）緬甸28日發生規模7.7地震，造成許多建築物倒塌。泰國首都曼谷距離震央超過1000公里，然而當地1座未完工的高樓卻因此坍塌。專家表示，這可能與土壤、建材品質和施工方式有關。

英國廣播公司（BBC）報導，有一個叫做實皆斷層（Sagaing Fault）的主要斷層，從北到南貫穿緬甸，長度超過1200公里。這個斷層意味著大量能量可以沿著它的長度傳遞，向南延伸1200公里直到泰國。

此外，地表對地震的感受也取決於土壤類型。當地震波傳播到軟土時會減慢並增強，導致振幅變大。曼谷就是建在軟土上，因此當地的地面震動更加劇烈。

地震發生時，曼谷高樓劇烈搖晃，屋頂泳池的水甚至因震動而外溢，而曼谷恰圖恰區（Chatuchak）尚未完工的審計局辦公大樓似乎是唯一倒塌的摩天大樓。

當時百名工人受困倒塌的建物內。救援工作今天進入第3天，截至今天下午為止，已知有11人死亡，18人受傷，76人失蹤。

影片來源：中央社

倫敦帝國學院（Imperial College London）地震工程高級講師馬拉加-丘基泰佩（Christian Málaga-Chuquitaype）博士表示，2009年以前，曼谷沒有一套全面的耐震安全標準。

這意味較老舊的建築尤為脆弱。

這種情況並不罕見，因為耐震建築的建造成本較高，此外，泰國不像緬甸一樣經常發生地震。

泰國結構工程師協會主席阿蒙（Amorn Pimanmas）教授表示，雖然泰國有43個省有建築物防震法規，但估計只有不到10%的建築物具耐震能力。

然而，這次倒塌的大樓並非老舊建築，而是在興建中的新建物，因此最新的建築標準應該適用。

阿蒙表示，曼谷的軟土層可能也是建築坍塌的原因之一，因為這種土壤會將地表運動放大3到4倍。他補充說：「不過還有其他假設，例如材料（混凝土和鋼筋）的品質，以及結構系統中的不規則性。這些仍有待進一步詳細調查。」

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馬拉加-丘基泰佩分析影片後表示，「無梁版」構造在施工過程中似乎受到青睞，在頻繁發生地震的地區，已不再建議採用這種設計。

他解釋說，「無梁版」系統是指將平板支撐在柱子上，而平板和柱之間沒有梁。這種設計在地震時表現不佳。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1140330

（中央社製圖）