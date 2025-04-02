緬甸地震曼谷大樓坍塌 瓦礫堆測到逾70人體影像

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（中央社曼谷1日綜合外電報導）緬甸3月28日發生芮氏規模8.2地震，鄰近的泰國也受到影響，曼谷恰圖恰區（Chatuchak）一棟興建中的30層大樓倒塌。救援人員今天說，經掃描在瓦礫堆下偵測到70多個人體影像。

泰國「民族報」（The Nation）今天報導，泰國演員、義德善堂基金會（Ruamkatanyu Foundation）幹部斌（Bin Bunluerit）表示，掃描顯示，大樓廢墟有超過70個人或遺體。

然而，他指出，掃描影像無法判定這70個人體影像的位置距離瓦礫堆下有多少公尺。儘管遭受重大破壞，救援人員仍抱有一絲希望，會在偵測到的影像之中找到生還者。

救援人員利用重型機械把混凝土板移出瓦礫堆後，順利偵測到這些人體；同時，其他團隊使用鑽洞機械試圖打洞救出受困者。

緬甸瓦城（Mandalay）附近3月28日下午發生芮氏規模8.2地震，距離震央超過1000公里的泰國首都曼谷（Bangkok）興建中的審計局辦公大樓也跟著崩塌。

隨著昨天抬出1具遺體，確認死亡人數增至14人，另有9人受傷、72人下落不明。

斌強調，救援行動的一大阻礙是欠缺這棟興建中大樓的完整藍圖，這使得團隊很難制定救援策略。

此外，這棟建築的厚實側壁也構成進一步挑戰，造成救援人員更難挖掘進入內部來找尋並拉出生還者或遺體。

救援官員計劃部署重型機械，盡快清除更多瓦礫以利搜救善後作業。

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斌解釋，大多數的受害者可能受困於17樓與21樓，因為大樓是在午餐過後不久的休息時間倒塌，當時有許多工人在這幾個樓層休息。

他也替救援行動的步調辯護，解釋說，偵測到生命跡象時，救援人員必須優先救出生還者，之後才是尋找遺體。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140402