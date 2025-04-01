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緬甸地震曼谷大樓倒塌 搜救第五天仍盼找到生還者

2025/4/1 21:56（4/1 22:23 更新）
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緬甸中部3月28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作4月1日進入第5天，搜救團隊仍努力探測挖掘，盼找到生還者。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月1日
緬甸中部3月28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作4月1日進入第5天，搜救團隊仍努力探測挖掘，盼找到生還者。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月1日
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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷也受波及，倒了一棟大樓，搜救工作今天進入第五天，儘管已超過黃金72小時，曼谷市長查察表示，仍努力找到生還者，「我們還是有希望」。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰近的中國、泰國皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓因為地震而倒塌，百名工人受困倒塌的建物內，救援工作今天進入第五天，截至今天下午為止，已知有13人死亡，19人受傷，70多人失蹤。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天下午在現場舉行記者會表示，現在搜救工作進入第二階段，搜救團隊試圖移開大型的建築物殘骸，昨天晚上已出動4台起重機，目前還沒有發現任何生還者的跡象。

到今天已經超過黃金救援72小時，現場等待的親友也少了許多，但查察表示，救援任務的主要目標仍然是希望找到生還者，「我們還是抱著希望」。

搜救團隊出動大型機具移開大塊的建築物殘骸。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月1日
搜救團隊出動大型機具移開大塊的建築物殘骸。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月1日

他說，在國際救援專家加入後，今天的進度加快許多，移開一些大型殘骸後救援團隊在建物內又發現多具遺體，但不容易把遺體移出，目前工作目標仍專注在先找到生還者。

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查察說，救援專家訪問了那些從建築物中逃出的生還者，很多人是從火災緊急出口逃出，生還者說他們後面還有很多人，因此讓救援團隊覺得有希望，或許緊急出口形成了一個安全空間，裡面可能還有生還者。

媒體詢問是否想過什麼時候要結束搜救任務，查察表示這需要整個團隊一起討論，即使搜救任務延續一週，仍然有希望，「我們要快速地執行任務，但不急著結束任務」。（編輯：高照芬）1140401

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曼谷市長查察4月1日舉行記者會表示，搜救團隊仍抱著希望，尋找生還者。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月1日
曼谷市長查察4月1日舉行記者會表示，搜救團隊仍抱著希望，尋找生還者。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月1日
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