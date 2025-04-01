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泰媒：4中國人涉從倒塌大樓取走文件 可能面臨指控

2025/4/1 15:11（4/1 15:39 更新）
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緬甸發生芮氏規模8.2強震，曼谷興建中的審計大樓倒塌。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月29日
緬甸發生芮氏規模8.2強震，曼谷興建中的審計大樓倒塌。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月29日
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（中央社曼谷1日綜合外電報導）泰國「民族報」（The Nation）今天報導，4名中國公民涉嫌從倒塌的曼谷審計大樓內拿走文件後，已赴挽賜（Bang Sue）警局到案說明，接下來他們可能面臨災難預防相關指控。

緬甸3月28日發生震矩規模7.7強震，導致曼谷尚未完工的34層審計辦公大樓倒塌。這棟大樓是由「義大利-泰國發展集團」（ITD）與中國中鐵在當地的子公司「中鐵十局」共同承建。

事發後，曼谷恰圖恰區公所（Chatuchak District Office）市政事務部門的1名法務官員向挽賜警局檢舉5名中國公民，他們遭控違反禁止進入的限制令，並非法從現場拿走建築藍圖等32份文件。

挽賜警方3月30日傳喚5人到案說明，結果發現其中1人是主管，其他4人涉嫌帶走文件。他們均為義大利-泰國發展集團旗下某承包商員工，後來暫時獲釋。

調查人員3月31日下令4名嫌疑人於下午3時到案，並依「災害預防與減災法」（Disaster Prevention and Mitigation Act）正式承認指控，但他們的律師要求延期。

後來4人戴著口罩於下午5時20分抵達，並有1名律師和1名中文翻譯陪同。

他們取走的32份文件包括各種類型的書面紀錄。在警方初步審訊中，4人聲稱他們進入現場取回文件是為申請保險理賠。這些文件存放在1個充當臨時辦公室的貨櫃屋裡。

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他們面臨的指控包括在未獲准情況下進入管制區，最重可處3個月有期徒刑或罰款6000泰銖（約新台幣5860元），也可能兩項皆罰。

警方正檢視遭扣押的文件，以釐清是否與大樓倒塌有關，並將詢問所有調查相關人士。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1140401

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