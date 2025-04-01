緬甸軍政府請求援助 日外相：將派出32人醫護隊

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（中央社記者戴雅真東京1日專電）緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，數千人傷亡，緬甸軍政府罕見向國際求援。日本外務大臣岩屋毅今天表示，將派遣32名醫師和護理師組成的國際緊急援助隊前往緬甸。

每日新聞報導，岩屋毅在記者會上宣布，將派遣32人醫護隊支援緬甸中部大地震，預計於2日凌晨出發，將在緬甸支援2週左右，協助災後治療和預防感染工作。

緬甸軍政權曾在2023年摩卡颶風侵襲時拒絕國際援助，但這次儘管日本從未承認過軍政權，緬甸卻罕見請求日本提供援助。

由於緬甸長期內戰，缺乏醫師和醫藥品，日本決定基於人道目的，儘早派遣援助隊。日本將支援240塊防水布、450頂帳篷，未來還將提供水、淨水器和衛生用品等物資。

時事通信社電話訪問目前居住在大阪市、家鄉位於緬甸瓦城的40歲女性。她表示，當地目前斷水、斷電，飲用水的價格已經飆升至地震前的3倍。

由於通話狀況不良，她直到昨天才和父母取得聯繫，幸運的是家人沒有受傷，3層樓的住家也沒有倒塌，但是由於害怕餘震，父母仍選擇在露宿戶外，當地白天氣溫接近攝氏40度，沒電加上飲用水難以取得，情況相當艱難。

此外，藥品、雞蛋、速食品等物資的價格也在攀升，由於沒辦法使用無現金支付方式，銀行也不能領錢，許多民眾根本沒辦法購買必需品。這名婦女表示，「當地人對於地震沒有經驗，不知道接下來該怎麼辦，希望日本等國家能提供防災和災後重建等協助」。

日本各地政府已經開始擺放緬甸大地震的捐款箱，日本紅十字會也接受銀行轉帳和信用卡支付方式捐款，募款活動至6月底。

「大分朝日放送」報導，自從緬甸在2021年發生軍事政變以來，愈來愈多緬甸學生前往海外大學深造。位於大分縣別府市的立命館亞洲太平洋大學（APU）是全日本緬甸留學生人數最多的大學之一，目前有474名緬甸學生。

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APU今天舉辦入學典禮，來自緬甸的80名新生在地震前已經入住宿舍，校方也正在透過電子郵件等方式，確認放假回國的緬甸留學生及家人的安全狀況。

根據緬甸軍政府，這場強震截至目前為止造成2719人死亡、4521人受傷，預料死傷人數持續增加。（編輯：唐佩君）1140401