緬甸地震曼谷大樓垮 泰國總理下令查中鐵十局所有工程建材

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（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷也受波及，審計大樓倒塌。大樓的工程由中國中鐵的子公司中鐵十局承包，泰國總理下令調查所有中鐵十局參與的政府工程，以及建材是否合格。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌，這棟大樓建成後要做為泰國審計處使用，工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國總理貝東塔（Partongtarn Shinawatra）在昨天的內閣會議後下令相關單位調查所有中鐵十局參與的政府工程，她指出，審計大樓倒塌不只奪走人命也重創泰國形象，司法部長塔維（Tawee Sodsong）已要求特別調查局（Department of Special Investigation）展開調查。

泰國工業部長艾卡納（Akanat Promphan）日前曾表示，他懷疑這棟大樓使用了不合格的鋼材，工業部在瓦礫堆中收集建材樣本送驗檢查，貝東塔表示也會調查疑似不合格鋼材的部分。

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除了審計大樓外，中鐵十局在泰國參與的政府相關工程還有自然水資源辦公室、泰中高鐵曼谷到廊開（Nongkhai）段的部分路段、陶公府（Narathiwat）機場的新航廈等共15個工程。

商業部副部長納平通（Napintorn Srisunpang）指出，中鐵十局在泰國的分公司 51%是泰國人持有，49%是中國人，商業部會和警方合作調查這間公司是否使用泰國人頭登記註冊。（編輯：高照芬）1140402