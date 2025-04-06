緬甸地震增至3471死 救援機構憂降雨增加救災難度

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（中央社曼谷6日綜合外電報導）緬甸上月發生強震，造成重大傷亡。救援機構表示，部分災區這週末持續降雨，恐使救援工作難度提高、災民感染疾病風險攀升；聯合國救援機構指出，需要更多帳篷安置無家可歸者。

緬甸官方媒體報導，3月28日發生的這起強震，迄今已造成3471人死亡、4671人受傷，另有214人仍下落不明。

許多援助機構已示警，緬甸近來的異常降雨加上極端高溫，可能使無家可歸的地震生還者群體中，爆發霍亂等疾病。

造訪緬甸災區的聯合國人道事務協調廳（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）在社群平台X上發文說：「許多家庭在殘破的家園外頭餐風露宿，而且目睹親友遺體從瓦礫堆中搬出來。（民眾）真的擔心會有更多地震接踵而至。」

佛萊徹說：「我們需要給這些生還者帳篷和希望，以利他們重建破碎的生活。」他也說，強有力且互相配合的行動，是盡可能挽救更多人命的關鍵。

緬甸的鄰國，諸如中國、印度和其他東南亞國家，紛紛在過去一週派出救援人力和物資，協助緬甸受災區的重建工作；這些地震災區人口約有2800萬。

美國已承諾向緬甸提供至少900萬美元援助地震災區，但負責外援事務的美國現任和前任官員皆表示，美國因先前取消外援計畫，影響到對緬甸的援助行動。

美國國際開發總署（USAID）前高階官員瑪希亞．黃（Marcia Wong，音譯）向路透社透露，緬甸地震發生後趕赴當地災區的3名USAID員工已接獲通知，他們即將被解僱。

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緬甸軍政府自2021年推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的文人政府以來，在治國方面遭遇困難，經濟和醫療等基本服務窒礙難行。日前發生的地震更讓這個情況雪上加霜。

聯合國（UN）表示，緬甸軍政府發動政變後內戰加劇，已造成300多萬人流離失所，人民普遍面臨糧食不安全的情況，且有超過1/3人口急需人道援助。（譯者：紀錦玲/核稿：洪啓原）1140406