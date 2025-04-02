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緬甸強震為軍政府開啟外交大門 卻也趁天災謀取優勢

2025/4/2 21:23
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（中央社曼谷2日綜合外電報導）緬甸上週發生多年來死傷最慘重強震，卻為軍政府領袖敏昂萊開啟4年來關閉的外交管道，助他地位更穩。他的軍政府當年將民選政府趕下台、掀起激烈內戰後，外交大門一直關閉。

路透社報導，敏昂萊（Min Aung Hlaing）原本正在準備一趟難得的出訪行程，即本月2至4日在泰國首都曼谷召開的區域峰會、第6屆「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation，BIMSTEC）峰會，幕僚忙著打電話安排他與其他國家領袖會面。

然而，緬甸中部在3月28日發生規模7.7強震，至今已造成2700多人死亡。連遠在震央1100公里外的曼谷都受到波及，1棟興建中的高樓倒下，數十人仍生死未卜。

目前仍不清楚敏昂萊是否仍將出席BIMSTEC峰會，但這場地震已幫助他結束被世界大多數國家領袖孤立的狀態。由於緬甸內戰造成350萬人流離失所，國家經濟也受到重創，敏昂萊政府遭到孤立。

災後敏昂萊已與中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）及馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）通過話，並促使國際援助湧入。包括中國、印度、俄羅斯和東南亞國家已提供數以百萬計美元金援及大量救濟物資，並已派遣數百名搜救人員前往協助。

駐新加坡分析家邱赫瑞（Angshuman Choudhury）指出，緬甸軍政府深知區域強國爭奪在緬甸的影響力，「印度、中國和俄羅斯等國都想利用這次機會，來強化各自在當地的影響力」。

而緬甸軍政府「藉由公開且直接與區域國家政府互動，可證明自身作為緬甸首要公共當局應有的不可或缺性」。

緬甸軍政府的1名發言人並未回覆路透社尋求置評的致電。

緬甸軍政府原本在2021年政變引發的內戰中節節敗退，敏昂萊面臨不斷升高的空前壓力。軍政府雖然仍獲得中國等最重要盟友支持，例如幾個主要反對勢力遭施壓停戰；但就連北京也非完全接納陷入困境的敏昂萊，他上台後去年11月首度訪問中國時，便未獲習近平接見。

不過，敏昂萊3月赴莫斯科進行國是訪問時，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親自接見。蒲亭也是緬甸軍政府政變後，最早支持敏昂萊的人士之一。

駐緬甸商業首都仰光的1名外交界消息人士指出，敏昂萊現在不僅訪問了莫斯科、與莫迪通上電話，還能參與東南亞國家協會（ASEAN）國家的會議，「我會認為他正在獲得他一直以來夢寐以求的一切，甚至更多。他又回到了交際圈，有了一席位置」。

敏昂萊本週若出席BIMSTEC峰會，便有機會獲得進一步外交認可，例如與印度或泰國有更多交流。BIMSTEC是由印度主導成立，成員國包括泰國、緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡和不丹。

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然而另1名駐緬甸的外交界消息人士表示，緬甸軍政府也正在想盡辦法利用這場天災來獲取優勢。他們不僅繼續軍事行動，也拒絕外界提供給緬甸民眾或反對派團體的援助。

邱赫瑞也說，緬甸軍政府可能利用這場危機來增強自身在戰場上的勢力。「這場地震將使得反抗軍更難作戰及繼續獲得當地民眾支持。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140402

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