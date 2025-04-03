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緬甸地震釀逾3000死 軍政府宣布停火以利救災

2025/4/3 00:16
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（中央社曼谷2日綜合外電報導）緬甸日前發生震矩規模7.7的地震，造成超過3000人喪生，執政的軍政府今天宣布內戰暫時停火，以利救災紓困。

美聯社報導，緬甸廣播電視台（MRTV）今晚報導軍方高層上述公告，並指停火將持續至4月22日，藉此向地震受災民眾展現惻隱之心。

反對軍政府的武裝抵抗組織之前已單方面宣布暫時停火。軍方聲明則稱，這些組織不應攻擊政府或重整旗鼓，否則軍方將採取「必要」措施。

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距離地震發生已過5天，今天稍早，救援人員從緬甸首都一家飯店的廢墟中救出兩名生還的男性，並從另一城市一家賓館救出第3人。但大多數救難隊伍只找到屍體。

3月28日中午的地震造成數以千計的建築物倒塌、橋樑斷裂、道路扭曲變形。根據緬甸廣播電視台報導，截至今天，地震傷亡人數已增加到3003死、超過4500傷。（譯者：楊昭彥）1140403

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