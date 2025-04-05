加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普揮關稅大刀 看懂歐亞可能反制手段、對美國自身衝擊
首頁 / 國際
緬甸地震
緬甸災情
新聞專題
緬甸災情1/41
首頁 / 國際

緬甸強震增至3354人喪命 聯合國再呼籲各方伸援

2025/4/5 17:33（4/5 18:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
緬甸強震死傷嚴重，4日街頭散落成堆的拖鞋。（路透社）
緬甸強震死傷嚴重，4日街頭散落成堆的拖鞋。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社仰光5日綜合外電報導）緬甸國營媒體今天指出，國內中部地區3月28日強震造成的死亡數已經增至3354人，聯合國人道事務協調廳官員則再次呼籲國際社會向緬甸提供援助。

緬甸中部3月28日發生震矩規模7.7強震（芮氏規模8.2），夷平國內許多建築物並毀壞基礎設施，國營媒體公布最新數據顯示，強震已導致3354人喪生、4508人受傷，還有220人失蹤。

強震已經發生超過一個星期，緬甸仍有許多民眾無處棲身，他們要不是因為住處全毀而被迫露宿街頭，要不就是擔心房子之後會倒塌。

聯合國估計，這場強震可能影響300多萬人，讓緬甸歷經4年內戰的困境雪上加霜。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹（Tom Fletcher）今天在緬甸中部城市瓦城（Mandalay）會見災民，瓦城就位於這起強震的震央附近，整座城市受災嚴重。

佛萊徹於社群媒體X平台發文寫道：「受災程度令人震驚，全世界必須團結起來支援緬甸人民。」（譯者：陳彥鈞）1140405

#緬甸
#聯合國人道事務協調廳
#緬甸地震
延伸閱讀
緬甸強震為軍政府開啟外交大門 卻也趁天災謀取優勢緬甸地震台灣婦人罹難 台商：去孤兒院捐贈後遇災緬甸軍政府開槍警告中國援助車隊 內戰未歇救災挑戰大緬甸地震曼谷大樓垮 泰國總理下令查中鐵十局所有工程建材
緬甸災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸強震傷亡數續增 軍政府：已知3145死4589傷
59
更多編輯台推薦新聞：