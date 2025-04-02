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緬甸地震台灣婦人罹難 台商：去孤兒院捐贈後遇災

2025/4/2 14:39（4/2 16:07 更新）
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（中央社記者楊堯茹台北2日電）緬甸強震導致瓦城飯店倒塌，台灣婦人證實罹難。緬甸台商今天表示，林姓夫婦是為了到孤兒院捐贈才到緬甸，而當地只能徒手挖、救援速度慢；僑委會委員長徐佳青則透露，第一時間台灣急難救助隊是被拒絕提供援助的。

僑委會上午舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，由僑委會委員長徐佳青主持，世界台灣商會聯合總會副總會長林凱民、緬甸台商總會會長楊友全、緬甸台商代表王明祥以及2名緬甸僑生代表出席。

楊友全表示，很遺憾有台灣人罹難，林姓夫婦是私下到緬甸孤兒院捐贈，原本住在和尚廟，但因語言問題且不好意思多打擾和尚廟，而改住瓦城長城飯店，林太太才遇災，3月31日無生命跡象。目前已尋獲遺體，預計火化後送回台灣，駐緬甸代表處和台商會協助辦理後事。

楊友全坦言，主要是當地沒有大型機具又停水停電，只能徒手挖，且根本經驗不足，導致救援行動真的很慢。

緬甸3月28日發生強震，一名台灣婦人受困瓦城長城飯店，多日搶救未能救出不幸罹難。（羅振華提供）
緬甸3月28日發生強震，一名台灣婦人受困瓦城長城飯店，多日搶救未能救出不幸罹難。（羅振華提供）

被問及國際救援受阻情況，徐佳青說明，緬甸軍政府對各國反應不一，台灣是受到雙重阻礙，有直接拒絕、也有被已讀不回。

徐佳青直言，第一時間急難救助隊是被拒絕的，看見林太太受困很想去救，但整隊等60小時無法出發，因為外國人入境必須有「批准紙張」的簽證。

徐佳青透露，有私下管道得知緬甸軍政府高層訊息，軍政府知道台灣立意良善，但被警告有掛「台灣」名稱就拒絕，即便在人道上很緊急的狀況，「還是有國家是政治優先」。

緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，楊友全人就在仰光。他會後受訪表示，台灣人知道這種地震的危險，當下就決定與其他台商手袋廠合作，盤點布料庫存以及外購，連日加班籌組原料、生產屍袋，已有500個屍袋正送往災區，規劃要做1500個屍袋，另外準備醫療床墊500組。

楊友全說，台商會在當地時間很長了，每年舉辦4次慈善捐款，當地人都知道是來自台灣的愛心。

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王明祥也說，法鼓山的物資將陸續送達，他個人出資送了兩卡車的物資，包括泡麵等等，明天將前往仰光把貨領出來，直接送到災區。

台灣於緬甸地震後第一時間表達援助意願，搜救隊也同時整備完成，包括專業搜救人員126名（含6醫師、7護理師、2獸醫師、2結構技師），以及6隻搜救犬及各式裝備器材15公噸，但因遲遲未獲緬甸政府回應，3月30日決定解除搜救隊的待命狀態。（編輯：林家嫻）1140402

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僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，緬甸台商總會會長楊友全受訪表示，緬甸當地缺乏大型機具，救援速度慢。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，緬甸台商總會會長楊友全受訪表示，緬甸當地缺乏大型機具，救援速度慢。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，2名緬甸僑生代表出席，其中楊姓學生一度哽咽語塞。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，2名緬甸僑生代表出席，其中楊姓學生一度哽咽語塞。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，由僑委會委員長徐佳青（左2）主持，緬甸台商代表王明祥（左1）、緬甸台商總會會長楊友全（左3）以及2位緬甸僑生代表出席。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，由僑委會委員長徐佳青（左2）主持，緬甸台商代表王明祥（左1）、緬甸台商總會會長楊友全（左3）以及2位緬甸僑生代表出席。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
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