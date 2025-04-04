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曼谷審計大樓倒塌 震後一週大型重機具開挖

2025/4/4 16:50（4/4 17:01 更新）
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緬甸強震，泰國曼谷受波及倒了一棟大樓。曼谷市長查察4日表示，將使用大型重機具開挖，預估30天到60天可以移除大型殘骸，也不會放棄搜救工作。（曼谷市政府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年4月4日
緬甸強震，泰國曼谷受波及倒了一棟大樓。曼谷市長查察4日表示，將使用大型重機具開挖，預估30天到60天可以移除大型殘骸，也不會放棄搜救工作。（曼谷市政府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年4月4日
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）緬甸強震，泰國曼谷受波及倒了一棟大樓。今天距離地震發生已經一週，曼谷市長查察表示，將使用大型重機具開挖，預估30到60天可以移除大型殘骸，也不會放棄搜救工作。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

曼谷位於震央東南方約1100多公里，但仍受波及，曼谷恰圖恰區（Chatuchak）一棟正在興建中的大樓因為地震而倒塌，這棟大樓原定要給泰國政府審計處使用，百名工人受困倒塌的建物內，救援工作截至今天早上為止，已知有15人死亡，79人失蹤。

昨天一度傳出搜救現場有生命跡象，搜救團隊立即開挖，但並未傳出好消息，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天上午在現場舉行記者會，對於沒能找到這名可能的生還者感到抱歉。

他說，現場的生命跡象持續轉弱，搜救人員昨天晚間已經偵測不到生命跡象，而且現場鋼筋外露，可進入的空間很狹窄，搜救人員無法更深入抵達偵測到跡象的地點，最後只好宣布停止搜救，但大家已經盡力。

查察表示，搜救工作到今天已經一週，會開始使用大型重機器開挖倒塌建築物殘骸，並移除大型鋼筋水泥塊，大約有4萬噸，預估30天到60天可以移除完畢。

查察說，搜救工作也會同時進行，沒有完全放棄希望，一旦偵測到生命跡象，搜救團隊就會立刻進入現場。

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查察也表示，他昨天和日本駐泰國大使會面，談到關於地震搜救行動、科技、設備部署和大樓檢查等議題，因為日本有比較多地震的經驗，他預期雙方未來會有更多合作。

曼谷市政府防災減災指揮中心昨天宣布解除曼谷各區的災難區狀態，只有審計大樓所在的周邊區域仍維持災難區狀況。（編輯：唐聲揚）1140404

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