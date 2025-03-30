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印度馳援緬甸強震 派遣近200人協助救災、設野戰醫院

2025/3/30 01:15（3/30 01:31 更新）
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緬甸發生強震，印度陸續派出5架軍機和4艘軍艦，將救援物資運送到緬甸。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年3月29日
緬甸發生強震，印度陸續派出5架軍機和4艘軍艦，將救援物資運送到緬甸。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年3月29日
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（中央社記者李晉緯新德里29日專電）緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已知逾1600人喪命。印度今起派出軍機、軍艦，運送救援器材、儀器、物資前往緬甸；新德里還派遣近200人前往，以協助救災與後續醫療工作。

印度派出的1架C-130軍用運輸機今天上午已降落緬甸仰光（Yangon），機上載有賑災的衛生用品、毯子、食品與其他必需品。目前印度預計共將派出5架軍機和4艘軍艦，以載運人員及物資前往災區。

印度外交部今天傍晚舉行救災行動特別記者會。發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）表示，總理莫迪（Narendra Modi）在緬甸發生強震後立即表達關切，並宣布「已準備好提供一切可能的支援」。

賈斯瓦說，今天上午飛抵緬甸的軍機攜帶了帳篷、毛毯、睡袋、發電機組、藥品等15噸物資，今天還會再派遣另2架軍機飛往緬甸。

賈斯瓦表示，已派遣80名包括印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）在內的救難人員、搜救犬，以及救援設備和物資前往緬甸，此外還有118人組成的團隊，將負責在緬甸設立野戰醫院。

印度軍事行動部官員馬維（HS Mavi）表示，將在緬甸設立功能完善的野戰醫院，共派出118名包括女性醫護、醫師，麻醉師等專業醫療人員，因此具備執行外科手術的能力。此外，他們還攜帶先進設備、藥品、救護車等，以符合救災需求，且若有需要，「印度軍方已準備好進一步擴大援助行動規模」。

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印度海軍作戰部官員奈爾（Raghu Nair）表示，4艘軍艦已為本次行動做好準備，它們將於31日起陸續抵達緬甸，共載有至少50噸物資，其中包括衣服、毯子等必需品，還有餅乾、麵條、奶粉等糧食，以及肥皂、洗衣粉等清潔用品。

印度外交部表示，緬甸約有5萬至6萬印度公民，印度當局目前尚未接獲公民在緬甸強震的傷亡報告，但政府已設置緊急求助熱線，任何有需要的公民或僑民都可以打電話求助。（編輯：施施）1140330

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印度軍事行動部官員馬維（HS Mavi）表示，印度計劃在緬甸災區設立功能完備的野戰醫院，已派遣包括女性醫護人員在內共118人前往當地。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月29日
印度軍事行動部官員馬維（HS Mavi）表示，印度計劃在緬甸災區設立功能完備的野戰醫院，已派遣包括女性醫護人員在內共118人前往當地。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月29日
印度今天起運送大批物資到緬甸，以幫助受到強震影響的災民。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年3月29日
印度今天起運送大批物資到緬甸，以幫助受到強震影響的災民。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年3月29日
80名包括印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）在內的救難人員前往發生強震的緬甸協助救災。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年3月29日
80名包括印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）在內的救難人員前往發生強震的緬甸協助救災。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年3月29日
印度海軍作戰部官員奈爾（Raghu Nair）表示，擬派遣4艘軍艦，預計於31日起陸續抵達緬甸。這些船隻共將載運至少50噸物資協助救災。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月29日
印度海軍作戰部官員奈爾（Raghu Nair）表示，擬派遣4艘軍艦，預計於31日起陸續抵達緬甸。這些船隻共將載運至少50噸物資協助救災。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月29日
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