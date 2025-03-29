緬甸地震 首都奈比多機場塔台倒塌傳5死

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（中央社曼谷29日綜合外電報導）緬甸媒體與航空新聞網站「航空線上」報導，緬甸昨天規模7.7地震造成嚴重災損，導致首都奈比多國際機場飛航管制塔台倒塌，初步消息指出有塔台航管員喪生，死傷估達10到15人。

據「航空線上」（Aviacionline）報導，採訪這起事件的新聞消息人士證實塔台倒塌 。初步消息指出，至少5名職員喪生。

根據緬甸「密希瑪新聞社」（Mizzima News），緬甸公民抗命運動（CDM）空軍中士薩亞（Zayar）證實奈比多（Naypyidaw）國際機場的塔台倒塌，但指出雖然塔台損壞，軍方接管的一個較老舊、較小的塔台可以暫時使用。塔台倒塌造成的整體傷亡人數仍不明朗，但估計可能有10到15名人員受傷或喪命。

雖然地震導致塔台嚴重損壞，跑道本身據稱沒有受到影響，但機場已經關閉。

此外，瓦城（Mandalay）國際機場是緬甸第2繁忙的機場，旅客依照緊急程序撤離到停機坪。儘管最初人員一陣恐慌，但並未傳出死傷。

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關於航空運作整體狀況，一名消息人士表示，緬甸航班昨天下午與傍晚開始恢復。然而，在奈比多國際機場塔台被毀後，機場方面如何因應運作仍有待釐清，不確定是否使用臨時設施、有限的目視飛航規則（VFR）或主要是其他機場恢復運作等。

據報導，除了機場和建築物受損外，辛泰大壩（Sinthay Dam）等重要基礎設施也發生倒塌。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140329