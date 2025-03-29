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緬甸地震1台灣人受困倒塌旅館 仍可對外通訊當地人員救援中

2025/3/29 16:16（3/29 16:32 更新）
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緬甸28日發生強震，瓦城建築物倒塌。（路透社）
緬甸28日發生強震，瓦城建築物倒塌。（路透社）
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（中央社記者吳書緯台北29日電）緬甸昨天發生規模7.7地震，外交部今天表示，已聯繫上因瓦城當地建築物倒塌而失聯的女性台灣人。另有一對台灣夫妻所在旅館倒塌，先生已脫困僅有輕傷，太太受困於倒塌建築，但仍可對外通訊，當地人員目前試圖救援。

外交部指出，已於28日晚間更新緬甸旅遊警示，提醒民眾緬甸首都奈比多（Naypyidaw）及第二大城瓦城的基礎建設受到重創，部分地區建築物倒塌、道路崩裂、電力及網路中斷、路上及空中交通受阻，加上餘震不斷，對外通聯困難，建議民眾避免前往。

外交部說明，依據駐緬甸代表處今天回報，已聯繫上因瓦城當地建築物倒塌而失聯的女性台灣人，其人身平安；另有一對夫妻所在旅館倒塌，先生已脫困僅有輕傷，太太則與旅館員工受困於倒塌建築中，但仍可對外通訊，當地人員目前試圖救援，駐處也持續與相關台灣人保持聯絡，以確保他們能順利脫困。

外交部表示，另鑒於緬甸各地陸續傳出災情，駐緬甸代表處目前正繼續全面清查，了解有無其他民眾受災待援。

外交部強調，由於緬甸政府已表示有意願接受外界協助，駐泰國代表處及駐緬甸代表處均已於第一時間向兩國政府表達，台灣願意派遣搜救隊協助兩國賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。

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針對緬甸情況，外交部解釋，據悉緬甸全國飛機場目前僅有仰光的機埸可供使用，而災情最嚴重的瓦城與仰光的陸路距離將近600公里，對外交通運輸狀況尚不明，因此泰緬兩國政府仍需考量當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規劃與後勤支援能力等，再回覆台灣派遣搜救隊的需求。

外交部強調，台灣將持續向兩國政府表達台灣各界的援助意願，追蹤相關進展，積極發揮「Taiwan can help，Taiwan can lead」的人道救援精神。（編輯：張若瑤）1140329

影片來源：中央社
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