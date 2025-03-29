緬甸地震軍政府罕見向國際求援 罹難人數破10萬機率達36%

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（中央社曼谷29日綜合外電報導）緬甸28日發生規模7.7強震，泰、緬兩國都傳嚴重災情，美國地質調查所的模型推估罹難人數破10萬的機率達36%。情況嚴重到連隔絕於世的緬甸軍政府都罕見向國際求援。

緬甸強震發生在28日當地時間下午1時20分（台北時間28日下午2時20分），震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近，震源深度僅10公里。

泰國氣象局地震監測部門指出，地震讓泰國北部、中部和多個區域有感，威力之大連距離震央1100公里外的曼谷都傳出大樓倒榻等災情。

影片來源：中央社

緬甸經損恐逾全國GDP 軍政府向國際求援

地震發生於人口稠密地帶，意味罹難人數恐大幅攀升。華盛頓郵報引述美國地質調查所（USGS）評估模型，顯示罹難人數在1萬到10萬的機率為35%，突破10萬的機率為36%，代表超過7成機率死難人數會上萬；經濟損失可能超過緬甸的國內生產總值（GDP，緬甸2023年的GDP約為660億美元）。

華郵指出，緬甸自4年前軍方奪權以來一直面臨激烈內戰，甚至地震區域都是軍政府沒法完全控制的地帶，因此在宣布首都奈比多、瓦城等6區域進入緊急狀態後，隔絕於世的軍政府罕見向國際求援。

本身被控戰爭罪的軍政府首領敏昂萊（Min Aung Hlaing）說：「所有願前來援助我國受困民眾的組織與國家，我們都在此誠摯地公開邀請。」

影片來源：中央社

緬甸消防人員28日在地震災區搜救。（圖取自facebook.com/fsd.gov.mm）

緬甸及周邊7.7以上強震 20世紀曾有3次

紐約時報指出，這種規模的地震在東南亞不算罕見。根據美國地質調查所資料，緬甸及附近地區只在20世紀發生過3次規模7.7以上地震。

這場緬甸強震讓東南亞大片地區隨處可見倒塌建物，無疑將加深緬甸的人道危機。軍方2021年2月無預警推翻民選政府奪權，4年來軍政府和各地武裝勢力衝突不斷，緬甸飽受內戰摧殘。

緬甸軍政府曾多次切斷網路，將使確認地震災損的嚴重程度更困難。緬甸第二大城瓦城（Mandalay）接近震央，災情恐不樂觀。當地一家醫院擠滿傷患，在攝氏37.8度氣溫下成排躺在擔架或紙板上。

影片來源：MizzimaTV

伊洛瓦底江上名橋震垮 渡江靠船貨運中斷

橫跨伊洛瓦底江上歷史悠久的阿瓦橋（Ava Bridge）被震斷，當地媒體指出由於一旁的新橋也被震出裂縫無限期關閉，民眾只能搭船渡江，貨運往來則被迫中斷。

緬甸首都奈比多方面，大量建築倒塌、道路被震彎，一家醫院的急診室被震壞，傷患不得不在院外接受治療。

曼谷郵報指出，強震撼動泰國24個省分，首都曼谷一棟施工中的30多層樓建築整個崩塌，當時讓甘烹碧2路（Kamphaeng Phet 2 Road）升起大量塵土。

緬甸地震後，有90年歷史的阿瓦橋倒塌。（Social Media /via 路透社）

緬甸實皆市當地時間28日中午發生規模7.7地震。（中央社製圖）

泰國曼谷施工中30層大樓全坍塌 地質鬆軟成隱憂

崩塌大樓原本要供作泰國審計處辦公之用。大樓斥資21泰銖（約新台幣20.5億）於2020年開工，目前只完工30%，但已蓋到頂樓。

大樓承包商為義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）及中國中鐵（CREC）的合資企業ITD-CREC。

泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）表示，28日的地震是曼谷100年來所未見，需展開廣泛的後續工作。

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他說：「必須對醫院、學校和寺廟進行調查，了解是否有裂縫或隱含坍塌風險的不安全結構。曼谷會令人擔心，主要是因為土地鬆軟且脆弱。」

社群媒體上有人根據影片研判，地震時審計大樓不像其他建物出現明顯晃動，是突然整個陷落式坍塌，很可能是地震造成土壤液化所致。（譯者：陳亦偉）1140329

影片來源：中央社