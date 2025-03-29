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緬甸地震穆斯林做禮拜屋頂垮 至少50座清真寺倒塌近300人亡
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緬甸地震穆斯林做禮拜屋頂垮 至少50座清真寺倒塌近300人亡[影]

2025/3/29 17:17（3/29 18:21 更新）
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緬甸28日發生強震，消防人員在災區進行救援。（圖取自facebook.com/fsd.gov.mm）
緬甸28日發生強震，消防人員在災區進行救援。（圖取自facebook.com/fsd.gov.mm）
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（中央社仰光29日綜合外電報導）緬甸昨天發生震矩規模7.7強震，當地和外國媒體報導，全國各地至少有50座清真寺倒塌，可能造成近300人罹難。

密希瑪新聞社（Mizzima News）報導，緬甸當地穆斯林社群通報，強震來襲時，許多人在清真寺禮拜，因此釀成嚴重死傷。

這次強震的主要災區在瓦城（Mandalay）周邊，緬甸軍政府今天上午指出，全國累計已超過1000人喪命、逾2000人受傷。

影片來源：中央社

瓦城一位居民說道：「我們在禮拜時，開始了第一波地震，有些人跑出去，有些人則是觀望。然後清真寺屋頂垮了，有3人在我們眼前死去。」

昨天是星期五，也是齋戒月（Ramadan）最後一天，因此有特別多人來到清真寺。

密希瑪新聞社的初步調查顯示，全國有超過50座清真寺受損，但官方尚未證實相關數字。

這次強震也令人擔心某些清真寺的狀況，其中部分清真寺已有超過150年歷史，需要遵守政府嚴格的改建規定，又尚未取得翻修許可。

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土耳其的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述緬甸「新時代媒體」（Khit Thit media）報導，緬甸各地昨天有至少50座清真寺倒塌，可能導致近300人罹難。

此外，「新時代媒體」在臉書（Facebook）專頁發文指出，瓦城一間寺院的僧侶透露，他們的寺院被震垮，有超過80名僧侶因而喪命。（編輯：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1140329

#土耳其
#穆斯林
#清真寺
#臉書
#瓦城
#緬甸地震
影片來源：MizzimaTV
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