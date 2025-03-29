加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職36年大巨蛋開打 4萬滿場刷新開幕戰紀錄
首頁 / 國際
緬甸地震
緬甸災情
新聞專題
緬甸災情4/20
首頁 / 國際

緬甸強震致幼兒園建物倒塌 已知造成13死

2025/3/29 18:39（3/29 19:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奈比多29日綜合外電報導）緬甸昨天強震造成中部瓦城省（Mandalay）喬克西縣（Kyaukse）一間幼兒園建物倒塌，有外媒報導已知造成13死。

緬甸中部當地時間昨天中午發生規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近緬甸第二大城瓦城（Mandalay），深度僅10公里。

英國廣播公司（BBC）報導，搜救人員表示，今早已尋獲12具孩童和1具教師的遺體。

「瓦城自由報」（Mandalay Free Press）報導，喬克西縣這間幼稚園倒塌，造成約50名5歲以下幼童及部分教師受困。

google news透過 Google News追蹤中央社

截至當地時間昨晚8時，救援人員仍在積極營救受困幼童。

「瓦城自由報」目前尚未掌握更詳細資訊。（編輯：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140329

#英國廣播公司
#緬甸
#瓦城
緬甸災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸華僑指瓦城樓房倒塌多人受困 徒手挖掘「能救一個是一個」[影]
74
更多編輯台推薦新聞：