緬甸強震致幼兒園建物倒塌 已知造成13死

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（中央社奈比多29日綜合外電報導）緬甸昨天強震造成中部瓦城省（Mandalay）喬克西縣（Kyaukse）一間幼兒園建物倒塌，有外媒報導已知造成13死。

緬甸中部當地時間昨天中午發生規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近緬甸第二大城瓦城（Mandalay），深度僅10公里。

英國廣播公司（BBC）報導，搜救人員表示，今早已尋獲12具孩童和1具教師的遺體。

「瓦城自由報」（Mandalay Free Press）報導，喬克西縣這間幼稚園倒塌，造成約50名5歲以下幼童及部分教師受困。

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截至當地時間昨晚8時，救援人員仍在積極營救受困幼童。

「瓦城自由報」目前尚未掌握更詳細資訊。（編輯：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140329