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瓦城12層公寓倒塌剩6樓 紅十字會：恐逾90人受困

2025/3/29 19:22（3/29 20:03 更新）
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（中央社緬甸瓦城29日綜合外電報導）紅十字會今天告訴法新社，位於緬甸中部的瓦城有一棟公寓大樓被地震震垮，底下可能有超過90人被埋在瓦礫堆中，救援人員正致力進行搜救。

法新社報導，緬甸規模7.7強震昨天撼動瓦城（Mandalay），12層樓的天空別墅公寓大樓（Sky Villa Condominium）是當地受創最嚴重的建築之一，有好幾層樓直接壓在另一層樓上，使大樓只剩6層樓。

在現場的紅十字會（Red Cross）人員告訴法新社：「已有9人死亡、44人被救出，裡面可能還有超過90人受困。隨著民眾不斷通知我們，他們正在尋找失蹤的家人，我們還在收集相關資料。」此人要求匿名。

緬甸強震已造成逾千人喪命，然而由於當地通訊嚴重受阻，這場災難的實際嚴重程度才正逐漸浮現。

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搜救人員奮力爬上倒塌建物的廢墟，徒手清除殘磚破瓦，試圖為受困底下的人開闢通道。

英國廣播公司（BBC）報導，緬甸軍政府指出，光瓦城一地就有逾1500幢房屋因地震受損。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140329

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