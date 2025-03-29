緬甸強震 當地媒體稱翁山蘇姬獄中平安
2025/3/29 12:43
（中央社仰光29日綜合外電報導）緬甸昨天發生規模7.7強震，各地傷亡人數不斷攀升。當地媒體報導，目前在獄中的前民選政府領袖翁山蘇姬平安。
根據緬甸「新時代」（Khit Thit media）通訊社引述翁山蘇姬之子表示，母親目前安然無恙。
翁山蘇姬之子說：「據我所知，監獄內似乎沒有特別嚴重的災情。」
反軍方陣營的緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）總理辦公室發言人也表示，據他們掌握的消息，翁山蘇姬目前沒有危險。
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報導引述一名在首都奈比多的軍方消息人士指出，監獄建築結構相較高樓而言，受地震影響較小。
緬甸軍方2021年2月1日無預警發動政變，前國務資政翁山蘇姬等多名民選政府官員遭到逮捕後下獄，軍政府和各地武裝勢力衝突不斷，4年來死傷和被監禁者無數。（譯者：陳亦偉）1140329
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