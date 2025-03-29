緬甸地震 僑委會提供緊急扶助措施協助受災僑生

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（中央社記者吳書緯台北29日電）緬甸昨天發生規模7.7地震，造成當地及泰國災情。僑務委員會今天晚間表示，目前共有4918名來自緬甸及泰國的在學僑生，已請各校僑生輔導單位展開調查，瞭解僑生家庭受災情形，以適時提供協助並提供緊急扶助措施協助。

僑委會指出，委員長徐佳青對家鄉受災的泰緬學生表達深切關懷，若僑生家庭因災害受到影響，且符合「海外回國就學僑生醫療急難及喪葬慰問金發給要點」的規定，可透過學校向僑委會申請急難慰問金，以協助緩解困境。

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徐佳青表示，僑委會亦提供僑生工讀金及學習扶助金，將請各校優先協助因家庭經濟受災變故的僑生，確保其學習不中斷，同時僑委會也會持續補助家境清寒僑生健保費50%，以減輕生活負擔。

為確保僑生在緊急狀況下能獲得即時協助，僑委會特設24小時僑生緊急聯絡專線（0910-152-035），僑生如有急難救助需求，可透過專線聯繫，僑委會將儘速提供必要援助。（編輯：林克倫）1140329