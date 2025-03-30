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緬甸強震 中國派遣官方救援隊118人前往救災

2025/3/30 21:45（3/30 22:26 更新）
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（中央社台北30日電）中國應急管理部宣布，由118人組成的中國國際救援隊依「中央統一部署」，今晚7時38分搭乘2架中共空軍運20運輸機自北京起飛，將飛往緬甸首都奈比多（Naypyidaw），抵達後將趕赴災區展開救援。

央視新聞報導，這批中國國際救援隊內含地震專家、結構工程師、搜救隊員、醫療隊員、搜救犬分隊共118人，並攜帶6隻搜救犬、2輛救援車、生命探測儀、破拆設備及野戰醫院系統等裝備及物資前往緬甸災區，標榜可「獨立開展震區兩個方向72小時高強度救援行動」。

報導提到，中國國際救援隊係「啟動國際人道主義救援應急機制」，並指該隊成立於2001年，曾參與印尼海嘯和巴基斯坦、尼泊爾地震等20餘次國際救援，具備「聯合國重型救援隊認證資質」。（編輯：邱國強）1140330

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