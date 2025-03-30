緬甸地震母親遭埋喪命 男子握手心碎告別：請放心[影]

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影片來源：CNN

（中央社奈比多30日綜合外電報導）緬甸中部28日發生震矩規模7.7強震，釀成數千死傷。一段分享至社群媒體的影片中可以看到，當地一名男子緊握被壓在瓦礫堆下、已過世母親的手，向她做最後告別。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，救難人員面臨進入緬甸災區的艱鉅挑戰之際，社群媒體上的心碎告別和救援影片，揭示這場強震帶來的毀滅性影響。

一段影片顯示，一位男子的母親因這場強震喪生，他一邊啜泣一邊對著她說：「母親，我是你的兒子。」

他還說：「請放心，你不想要我去的地方，我都不會去。我也不會做任何蠢事，我會好好的，請你放心。」

這名男子於社群媒體上自稱是緬甸首都奈比多（Naypyidaw）居民，但目前尚不清楚這段影片是在哪裡拍攝。

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這場強震發生在緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近，並震撼東部鄰邦泰國。

緬甸軍政府今天下午發布聲明指出，強震迄今已造成國內約1700人喪生、約3400人受傷，另有300多人失蹤。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140330