地震救援與時間賽跑 緬甸飯店瓦礫堆下救出一婦女
2025/3/31 12:48
（中央社曼谷31日綜合外電報導）緬甸救難人員今天從飯店瓦礫堆中救出1名女性，強震3天過後為救援工作帶來了一線希望。這場規模7.7地震已造成約2000人身亡。
路透社報導，緬甸和泰國的搜救人員正與時間賽跑，嘗試救出更多生還者。
中國政府在社群平台臉書（Facebook）貼文指出，有1名女子從緬甸瓦城（Mandalay）的長城飯店廢墟中獲救。
瓦城距離28日規模7.7地震的震央不遠。這起強震不僅重創緬甸，也波及鄰國泰國。
在泰國首都曼谷（Bangkok），1棟興建中的大樓不耐強震坍塌變成廢墟，據信還有76人埋在瓦礫堆下，緊急救援隊今天重新展開搜救。
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由於強震迄今已3天，各界愈來愈擔心救難人員只會發現更多的遺體，大幅推升泰國境內的死亡總數。截至昨天，泰國喪生人數為18人。
緬甸官方媒體報導，已確認至少1700人身亡。而根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，緬甸罹難人數已達2028人。路透社無法立即核實最新的死亡統計。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140331
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