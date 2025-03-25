陸配亞亞搭機離台 盼申請團聚時政府依法行事

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（中央社記者黃麗芸、劉建邦、謝幸恩、洪素津台北25日電）「亞亞在台灣」陸配劉振亞今晚從松山機場獨自搭機離境，她稍早說自己「清清白白的離開」，盼後續申請團聚程序時，內政部和移民署能依法行事，而非阻止她。

劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境，今天為自行離境最後期限；她上午先到內政部外召開記者會，要求撤銷行政處分，原本表示不會自行離境，但下午改變心意決定自行離境。

劉振亞晚間在先生和家人陪同下前往松山機場，全家人相擁哭泣，統、獨團體也到場聲援和抗議。

為維持機場秩序、避免意外發生，轄區台北市警察局松山分局、警政署航空警察局和保六總隊動員約120人到場維安，移民署專勤隊也派員到場。

劉振亞今晚近7時現身松山機場向航空公司櫃台報到，現場大批媒體追逐包圍，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人也到場「歡樂頌」，不斷在旁高喊「一路好走」、「回歸祖國」等口號，現場一度相當混亂。

陸配劉振亞晚間現身台北松山機場，並向航空公司櫃台報到，場面一度混亂，警方出動多名警力維持秩序。中央社記者謝幸恩攝 114年3月25日

完成報到程序後，劉振亞隨即在現場發表聲明和訴求。她表示，今天是自行離境的最後期限，自己和律師溝通後，認為要尊重台灣的法律程序，自己會「清清白白的離開」，希望後續申請團聚程序時，內政部和移民署能依法行事，而非阻止她。

劉振亞說，自己的抗告流程還沒完成，如今就要離台，希望某一天能堂堂正正走進台灣，進行接下來的法律程序動作。

記者會結束後，劉振亞一家人隨即緊緊相擁，小孩們也不斷啜泣。現場加油聲和抗議聲不斷。

直到登機前一刻，劉振亞與先生、孩子們緊緊抱在一起，也叮嚀他們要好好照顧自己，並向八炯等人喊話。她稍晚已搭乘晚間8時45分班機離台前往中國福州。

網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人在劉振亞離境後，聚集在桃園機場出入口外接受媒體聯訪，並唱歌歡祝提到「勝利、祝亞亞一路好走回歸中共」等口號，及稱後續對象是針對另一名陸配「小微」。

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名嘴鍾年晃稍早接受中央社記者訪問時表示，亞亞鼓吹武力這件事是台灣每一位人民都不贊成的言論，這已經跟言論自由沒有關係。

鍾年晃進一步解釋，亞亞享有在台灣的居住權，她也在台灣這片土地生活，「可是她來台灣卻在家裡隨地大小便，這已經不是什麼言論自由的問題，難道我們當主人的不應該把她趕走嗎？所以我覺得政府此番的作為是對的」。（編輯：黃名璽）1140325