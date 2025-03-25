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亞亞離境 陸委會：希望不要標籤化特定群體

2025/3/25 21:01（3/25 21:49 更新）
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（中央社記者李雅雯台北25日電）陸配劉振亞被認定於社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，在台依親居留許可遭廢止，今晚搭機離境。陸委會表示，希望國人不要因為少數極端事件，標籤化特定群體。

大陸委員會（陸委會）25日晚透過新聞參考資料表示，支持內政部依法裁處，呼籲極少數陸配尊重台灣社會民情，勿基於私利刺激社會對立，也期盼國人以溫暖及愛接納新住民。

陸委會表示，極少數陸配為了個人私利賺取網路流量，以支持武統台灣、矮化國家主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣言論，一再地危害國家安全與社會安定、擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不被社會容許。

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陸委會指出，台灣的自由民主得來不易，希望所有來自四面八方的新住民一起攜手珍愛這塊土地。

陸委會強調，大多數陸配熱愛台灣，也願意成為台灣一分子，希望國人不要因為近來少數極端事件，標籤化特定群體；呼籲國人繼續展開包容及溫暖的雙手歡迎陸配融入台灣社會，不應該讓大多數愛台陸配跟著極少數人受過。（編輯：邱國強）1140325

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