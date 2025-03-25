陸配恩綺、小微限期離境 移民署：違者將強制出境

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）陸配劉振亞因涉武統言論遭限期離境，今晚已自行搭機離台。類似個案還有陸配「小微」和「恩綺」，移民署晚間說，其他個案若未於限令期限內出境，將依法執行強制出境。

移民署今晚發布新聞稿表示，「亞亞在台灣」陸配劉振亞於網路發布多部影片鼓吹武統侵略言論，經移民署依法廢止依親居留許可，管制5年內不得再申請依親居留，並要求限期離境，她晚間於限令期限內出境。

移民署強調，台灣為民主法治國家，公權力不容挑戰，因相同行為經廢止居留許可的其他個案，必須遵守國內法律規定，若未於限令期限內出境，將依法執行強制出境，堅定嚴正執法。

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此外，移民署重申依法行政立場，公然鼓吹武統侵略及消滅台灣主權等言論，已逾越言論自由的界線，針對目前掌握的相關個案，都持續依法規進行調查，展現維護國家安全及社會安定的決心，捍衛國家主權沒有妥協空間。

移民署21日表示，陸配「小微」、「恩綺」於網路發布多部武統侵略台灣影片，調查後並通知當事人陳述，並會商陸委會等機關，廢止2人依親居留許可，且依法要求限期離境。（編輯：張銘坤）1140325